خبيرة أمريكية: المواجهات الدائرة في طرابلس «آخر مراحل انهيار ليبيا»

عبرت نائبة مدير مركز السياسات الأمنية للأبحاث في واشنطن، كلير لوبز، عن رؤيتها لساحة الصراع الليبي وتجاوزات جماعة الإخوان الإرهابية، التي وصلت إلى قلب الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت كلير لوبيز، ” إن هذه الجماعة كانت حريصة وبطريقة بارعة للغاية على تقديم نفسها للغرب كمنظمة غير عنيفة، مُشيرة إلى أنه منذ تأسيس كيانهم كرسوا جهودهم لإقامة دولة الخلافة العالمية عن طريق الجهاد، وأن تحكم دولة الخلافة بما يُسمونه “الشريعة الإسلامية”.

وفي إشارة ضمنية إلى تبدد حلم الدولة الليبية، وصفت كلير المواجهات الدائرة منذ أبريل الماضي بين الجيش وقوات الوفاق، بـ”آخر مراحل انهيارُ الدولة ”

وقالت لوبيز إن تعثر قوات الجيش على مشارف طرابلس وعدم تقدّمه أكثر نحو العاصمة سيكون بمثابة المأساة لليبيين، مُؤكدة أنه وفي ظل هذه التعقيدات يجب على إدارة ترامب ألا تأخذ صفّ طرفٍ أو آخر في الأزمة الليبية.

وقالت إنَّ هناك رعاية تركية وقطرية لما وصفته بـ”المجموعات الجهادية” التي تهيمن على حكومة الوفاق، مُؤكدة أن قطر كانت دائما داعمًا قويًا للإخوان.

