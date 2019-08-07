مقتل رجل وزوجته في فصل جديد من الجرائم الإنسانية المرتكبة من المعارضة التشادية في مرزق

أخبار ليبيا 24 -خاص

فصل جديد من الجرائم الإنسانية تشهده مدينة مرزق جنوب غرب ليبيا حيث تداول اليوم الأربعاء نشطاء على موقع فيسبوك صورًا ومعلومات تظهر ارتكاب مسلحين تابعين للعصابات التشادية لجريمة تصفية رجل وزوجته أثناء محاولتهما الفرار مع طفلهما بسيارتهما من جحيم القذائف المتساقطة على حي “المقريف”.

وتسبب الهجوم المسلح على سيارة العائلة في المواطن “محمد مختار علوة” وزوجته داخل سيارتهما وأظهرت صور جرى تداولها سيارة من نوع “كيا” تعرضت لإطلاق الرصاص ومقاعد السيارة ملطخة بدماء الضحيتين، فيما أظهرت صورة أخرى لطفل مضرج بالدماء، أشير إلى أنه ابن “محمد مختار علوة”.

وتأتي هذه الجريمة في وقت ذكرت فيه بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قيام العصابات التشادية يوم الثلاثاء بقتل 5 أشخاص وجرح 10نساء في هجوم على حي بمرزق.

وبحسب ما جرى تداوله من معلومات، فإن الضحايا هم:”وليد علي رمضان لامايه”، و”خليل جبيرين”، و”عبدالهادي بن رمضان”، و”ربيع احمد محمد صالح بن رمضان”، و”شرف بلعيد سويكن” .

واتهم الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، حسن موسى، المدعوم من قبل حكومة الوفاق، بقيادة هجوم إرهابي على مدينة مرزق يوم الأحد.

في المقابل أكدت مصادر أمنية مطّلعة مقتل الإرهابي “عبد القادر بوبكر عبدو” التابع للإرهابي القيادي في العصابات التشادية “حسن موسى” في مدينة مرزق نتيجة غارة جوية نفذتها طائرات مقاتلة للجيش الوطني على مليشيات تحاول اقتحام المدينة.

يذكر أن الإرهابي “عبدو” قد قبض عليه مطلع هذا العام لورود معلومات بمساعدته للعصابات الإرهابية أثناء عملية تحرير مناطق الجنوب من قبل قوات الجيش الوطني.

وقد تم إيداع الإرهابي “عبدو” سجن قرنادة، وتم الإفراج عليه في وقت لاحق في نهاية شهر رمضان، في قرار العفو الأخير الصادر من القائد العام للجيش، المشير حفتر.

ونعت المعارضة التشادية عناصرها بعد ساعات من إعلان قوات الجيش، استهدافها لمواقع تابعة للمعارضة التشادية، أمس الاثنين، بمدينة مرزق جنوب البلاد.

ونشر القيادي في المعارضة التشادية إبراهيم بن عمر، نعيًا عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد فيه استهدافهم من قبل طيران الجيش الليبي، ووضع قائمة تكونت من 32 اسمًا وقال إنهم مدنيون، في تأكيد على تواجد المعارضة التشادية داخل حدود الأراضي الليبية.

وتأتي اعترافات القيادي بمرتزقة تشاد، متوافقة مع ما صرح به مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش عميد خالد المحجوب، حول كون القوات الجوية استهدفت 5 مواقع للعصابات التشادية بمدينة مرزق، مؤكدًا أن الضربات حققت نجاحات مباشرة وكبيرة.

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