مجموعة أبناء ليبيا تطالب غوتيريش بسحب الاعتراف الأممي بالمجلس الرئاسي

طالبت مجموعة أبناء ليبيا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش بالنظر في سحب الاعتراف الأممي بالمجلس الرئاسي وحكومته.

وقالت المجموعة التي حملت ستة وعشرين توقيعا من مثقفين وناشطين سياسيين وإعلاميين، إنه قد آن الأوان لأن تطبق الأمم المتحدة المعايير الدولية للاعتراف بالسلطات التنفيذية للدول على المجلس الرئاسي وحكومته، وأن تحترم الإعلان الدستوري وأحكام المحاكم الليبية، مشيرة إلى أن استمرار اعتراف الأمم المتحدة بالرئاسي سيضعها موضع المسؤولية عما يعانيه الشعب الليبي.

هذا وأشارت المجموعة إلى فقدان الرئاسي لكيانه بفقدانه ثلث أعضائه بالاستقالة والمقاطعة.

المجموعة ذكرت كذلك تورط الرئاسي في استخدام أموال الشعب الليبي بتمويل مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة وداعش.

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