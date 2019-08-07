بعثة الأمم المتحدة تدعو للكشف عن مصير سرقيوة

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن بالغ القلق إزاء استمرار الاختفاء القسري لعضو الهيئة التشريعية في مجلس النواب، سهام سرقيوة.

وقال بيان صادر عن البعثة اليوم الاربعاء إن الإعلان الذي صدر مؤخراً عن أحد مسؤولي السلطات المعنية والذي يفيد بأن “مجموعة مجهولة من الإرهابيين ربما يكونون قد تسللوا إلى بنغازي واختطفوا سرقيوة” لا يحملأية تطمينات حول سلامتها ومكان تواجدها.

وكررت البعثة دعوتها للسلطات المعنية إلى إجراء تحقيق شامل في الاعتداء على مسكن السيدة سرقيوة واختفائها القسري وإلى الكشف عن مكان تواجدها.

وعبرت البعثة عن عدم ارتياحها إزاءسلامة وأمن سرقيوة ،مؤكدة أن السلطات مسؤولة عن سلامة وأمن الأشخاص ضمن الأراضي التي تسيطر عليها بما في ذلك حالة الاختفاء القسري المطول هذه.

وقال البيان إن الاختطاف والاختفاء القسري، على خلفيةالتعبير عنالآراء السياسية أو الانتماءات، يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

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