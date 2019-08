المتوسط:

أفاد مندوب المديرية عبدالمولى السعيطي، بأنه قد وصل إلي مخازن قسم الخدمات بالمديرية التجهيزات الخاصة بمديرية أمن اجدابيا.

وأشار عبدالمولى بأن تعليمات مدير الأمن تقضي بالبدء فى التوزيع بعد عيد الأضحى مباشرة.

والجدير بالذكر أن هذه التجهيزات تأتي فى إطار اهتمام وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقته المستشار ابراهيم بوشناف بتوفير وتذليل الصعاب أمام رجال الشرطة وتهئية لهم مناخ مناسب للعمل.

