صالح: المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات لقطع السلاح عن الإرهابيين في طرابلس

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن المجتمع الدولي لم يتخذ بعد إجراءات ملموسة لمساعدة ليبيا على الخروج من أزمتها ومنع إرسال الأسلحة للمجموعات الإرهابية بطرابلس، مضيفا أن التدخل الأجنبي في الشأن الليبي واضح للجميع.

وأكد صالح خلال كلمته أمس في اجتماع رؤساء البرلمانات الإفريقية بمدينة ” جوهانسبرج على احترام ليبيا لكل المعاهدات الدولية ذات العلاقة بظاهرة الهجرة غير الشرعية، ودعمها لأي جهد دولي يقضي بإنهاء هذه الظاهرة.

صالح وفي كلمته أمس في اجتماع رؤساء البرلمانات الإفريقية بمدينة جوهانسبرج، أكد أيضا حرص ليبيا ومجلس النواب على الجانب الإنساني لقضية الهجرة.

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