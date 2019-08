«البعثة الأممية» تُعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الاختفاء لـ «سهام سرقيوة»

المتوسط:

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بيانًا، تُعرب فيه عن بالغ القلق إزاء استمرار الاختفاء القسري لعضو الهيئة التشريعية في مجلس النواب، سهام سرقيوة.

وكانت البرلمانية سهام سرقيوة، قد اختطفت بِصورةٍ وحشية من منزلها في بنغازي وتحديدًا في 17 يوليو على يد مَجموعةٍ من المسلحين، الذين أصابوا أحد أقاربها وزوجها أثناء عملية الاختطاف.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة، إلى أنَّها تُعبر عن عدم ارتياحها إزاء سلامة وأمن البرلمانية سرقيوة، إذ تُؤكد أن السلطات مسؤولة عن سلامة وأمن الأشخاص.

