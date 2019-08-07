ابسيط: القوات المسلحة لقنت تركيا درسين قاسيين

قال آمر الكتيبة مئة واثنين وتسعين مشاة بالقيادة العامة النقيب محمد ابسيط إن القوات المسلحة لقنت ما وصفه بالاحتلال التركي درسين قاسيين أمس الثلاثاء.

ابسيط أكد في تصريح خاص لموقع العين الإخبارية أن الضربتين سيكون لهما بالغ الأثر على المعارك في طرابلس، وقد تؤثران على استمرار تدخل تركيا ‎الفاشل في ليبيا، موضحا أن الخسارة الأولى لتركيا هي فقدان أحد أهم مواقعها ‎وهو المرصد الأول داخل جبهة طرابلس، بالإضافة لإحدى غرف عملياتها المهمة.

وأضاف أن الخسارة الأخرى هي تدمير سلاح الجو للطائرة ‎إل يوشن ستة وسبعين المحملة بالذخائر والأسلحة النوعية، وتدميرها بمن فيها في قلب مدينة مصراتة بالكلية الجوية.

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