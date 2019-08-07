صحيفة “جورساليم بوست”: حكومة الوفاق تستخدم طائرات إسرائيلية لضرب القوات المسلحة

طرابلس-العنوان

كشف تقرير نشرته صحيفة “جورساليم بوست” الإسرائيلية الصادرة بالإنجليزية اليوم الأربعاء تلقي حكومة الوفاق من قبل تركيا طائرات إسرائيلية الصنع من طراز Orbiter-3 مشيرًا إلى أن اثنان منهما جرى اسقاطهما من قبل الدفاعات الجوية للقوات المسلحة.

وأكدت الصحيفة الطائرتين كانتا جزءًا من ثلاث طائرات بدون طيّار قدمتها تركيا إلى حكومة الوفاق لاستخدامها ضد القوات المسلحة.

وأوضحت الصحيفة أن الطائرة Orbiter 3 UAV التكتيكية، من صنع شركة الطائرات بدون طيار الإسرائيلية، ولديها نظام مدمج وخفيف الوزن لاستخدامه من قبل مسؤولي الأمن العسكري والأمن الداخلي.

كما بينت أن الطائرة لديها نطاق تشغيل يصل إلى 150 كم، ويمكن أن تبقى مدة تصل إلى سبع ساعات في رحلة في مهام الاستخبارات والمراقبة والحصول على الأهداف والاستطلاع.

وأفادت أن الطائرة تمتلك قنوات تمكنها من الرؤية ليلا ونهارا وتحمل أيضا الكاميرات الكهربائية الضوئية وثلاثة أجهزة استشعار مع قدرات تكتيكية كبيرة.

وتابعت، أن من الممكن تجميع نظام التحكم الذاتي للطائرة القابل للنقل بشكل كبير في غضون بضع دقائق، ويتم إطلاقها بمساعدة المظلة والوسادة الهوائية.

وأشارت إلى أن الطائرة مكيفة مع كل من البيئات الأرضية والبحرية، ويمكن أن تحمل حمولات يصل وزنها إلى 5 كجم. بما في ذلك الحمولات الكهربائية الضوئية المستقرة المتعددة وأجهزة الاستشعار التي تحمل أنظمة تعيين الهدف الليزر.

وقالت الصحيفة، إن هذا النوع من الطائرات يتم تشغيله من قبل العملاء في جميع أنحاء العالم، والذين وقعوا على اتفاقية بعدم بيع الطائرات بدون طيار لطرف ثالث.

ونقلت الصحيفة عن الشركة المصدرة، التي حصلت على ترخيص تصدير في فبراير بعد توقف لمدة عامين، نفيها عن علمها بأي شيء عن استخدام الطائرة في ليبيا.

وأضافت، أن هذا التعليق من قبل الشركة المصدرة، جاء عقب تقرير لصحيفة “معاريف جيروساليم بوست” يفيد بأن فريقًا تابعًا للشركة قد وصل إلى أذربيجان لوضع اللمسات الأخيرة على عقد لبيع جهاز Orbiter 1K UAV، عندما طلب منهم ضرب موقع عسكري أرمني في انتهاك لإسرائيل للقانون.

وقالت الصحيفة، إنه تم إسقاط طائرتين إسرائيليتين من طراز Orbiter-3 التكتيكية في ليبيا على أيدي القوات المسلحة الليبية.

وأضافت، أنه تم إسقاط الطائرتين في نهاية يوليو وتم انتشال احداها في العزيزية على بعد حوالي 40 كم جنوب غرب العاصمة طرابلس، في حين تم العثور على الأخرى في منطقة السدرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011، إلا أن تركيا منحت الطائرات إلى حكومة الوفاق.

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