The post مصدر عسكري: سلاح الجو استهدف طائرة مقاتلة تابعة لحكومة الوفاق بعد هبوطها في مطار مصراتة appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.
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