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مصدر عسكري: سلاح الجو استهدف طائرة مقاتلة تابعة لحكومة الوفاق بعد هبوطها في مطار مصراتة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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