The post مصدر عسكري: سلاح الجو استهدف طائرة مقاتلة تابعة لحكومة الوفاق بعد هبوطها في مطار مصراتة appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24