مسؤولو غات يطالبون بمعرفة مصير 10 ملايين دينار خصصها الرئاسي للمدينة

طلب وفد من مدينة غات، من المجلس الرئاسي، معرفة مصير العشرة ملايين دينار التي خصصت لمعالجة تداعيات كارثة السيول التي ضربت المدينة في مطلع يونيو الماضي وأدت إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.

جاء دلك خلال لقاء عميد بلدية غات ورئيس لجنة الأزمة بالبلدية وممثلي عدد من القطاعات الخدمية بالمدينة، مع النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان، اليوم الأربعاء في ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس.

وأكد وفد مدينة غات أن مبلغ العشرة ملايين الذي تم تخصيصه للمدينة صرفت منه ستة ملايين دينار بمعرفة وزارة الداخلية عن طريق لجنة تابعة لها دون التنسيق مع لجنة الأزمة بالبلدية، مما أدى لتضارب الاختصاصات بين اللجنة التابعة للبلدية وللوزارة .

وحذر المسؤولين في غات من تجدد سقوط الأمطار على المدينة، جراء تحذيرات جهاز الاستشعار عن بعد، مطالبين بسرعة تقديم المساعدات اللازمة، للحيلولة دون إعادة كارثة السيول التي اجتاحت المدينة في الفترة الماضية.

وقال مكتب الإعلام برئاسة الوزراء لحكومة الوفاق إن النائب عبدالسلام كاجمان، أكد أنه سيتواصل مع وزارة الداخلية لاستيضاح آلية صرف المبالغ المالية المخصصة من المجلس الرئاسي، لضمان إسهامها في رفع المعاناة عن المواطنين في غات.

وكان المجلس الرئاسي قد أصدر القرار رقم 677 لسنة 2019 بشأن تخصيص مبلغ 10 مليون دينار من بند المتفرقات لصالح وزارة الداخلية لمعالجة الأوضاع بمدينة غات بعد أن اجتاحتها السيول وأدت إلى مقتل 7 أشخاص تقريبا وتدمير عشرات المنازل في المدينة.

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