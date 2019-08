المتوسط:

قامت الفرق الفنية التابعة لشركة رأس لانوف، من إنجاز نسبة كبيرة من أعمال صيانة وحدة التوليد الغازية.

وأشارت شركة رأس لانوف، إلى أن عمليات الصيانة تمت بمساعدة الشركة الماليزية “تي سي إل”، وفور انتهائها تفقد رئيس مجلس إدارة رأس لانوف موقع وحدة التوليد للوقوف على المراحل الأخيرة قبل تشغيلها.

وكانت شركة رأس لانوف للنفط والغاز قد استقبلت الأسبوع الماضي أول شحنة من غاز الإيثيلين منذ سنوات.

