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الوطنية للنفط تناقش مشاريع الاستكشاف لعامي 2019 و2020

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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