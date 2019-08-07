المنفور يؤكد للعنوان تدمير طائرة مقاتلة بمطار مصراتة

بنغازي-العنوان

أكد آمر غرفة عمليات القوات الجوية، اللواء محمد منفور، اليوم الأربعاء في تصريح لصحيفة العنوان، أن سلاح الجو دمر بكل دقة طائرة حربية عند هبوطها في مطار مصراتة.

وأفاد المنفور، أن عملية الاستهداف جاءت بعد رصد غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسية انتقال طائرتين من طراز L 39 من مصراتة إلى مطار معيتيقة للقيام بعمليات قصف في طرابلس.

وبين أن إحدى الطائرتين أقلعت صباح اليوم من معيتيقة واستهدفت مدنيين وأثناء رجوعها إلى مصراته كانت مقاتلات سلاح الجو بانتظارها واستهدفتها بكل دقة عند هبوطها في مصراتها.

وأكد المنفور، إصابة الطائرة وتدميرها بالكامل، مشيرة إلى أنه ليس لديهم معلومات حول مصير طاقمها المكون من طيار واحد.

وقال المنفور: “حذرنا ولا زلنا نحذر المدنيين والأجانب من التواجد بالقرب من أي قوة مليشياوية إرهابية”.

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