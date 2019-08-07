اعتداء مسلح يودي بحياة رجل وزوجته بحي المقريف بمرزق

تواصل الأعمال العدائية التي تطال المدنيين في مدينة مرزق، فقد لقي مواطن وزوجته من سكان المدينة ينحدران مما يعرف بقبائل الأهالي مصرعهما، على يد مسلحين ليبيين وتشاديين من قبائل التبو، في إطار التصعيد المستمر منذ أكثر من ثماني وأربعين ساعة على يد هؤلاء المسلحين الذين استغلوا بيانات أممية ودولية صادرة حول مرزق، واعتبروها ضوءا أخضر لهم لشن المزيد من الهجمات .

ووقعت الجريمة التي طالت عائلة محمد مختار علوة صباح اليوم أثناء محاولتهم الخروج من حي المقريف في مرزق إلى مكان أكثر أمنا .

ووفقا لسكان المدينة فقد اعترض مسلحون السيارة وأمطروها بوابل من الرصاص مما أدى إلى مقتل المواطن وزوجته فيما نجا طفلهما البالغ من العمر قرابة سبع سنوات بأعجوبة .

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