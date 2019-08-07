كاجمان يبحث مع أركان الوفاق سبل رفع كفاءة مقاتليهم

ليبيا – التقى عضو ما تبقى من المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان أمس الثلاثاء مع رئيس أركان الوفاق محمد الشريف لبحث الوضع العسكري في محاور القتال واستعدادادت القوات المنضوية تحت رئاسة أركان الوفاق لما وصفوه بـ”الدفاع عن العاصمة على الوجه المطلوب” (مواجهو القوات المسلحة جنوب طرابلس) .

اللقاء جدد بحسب إدارة التواصل والاعلام التابعة للوفاق التأكيد على التنسيق بين المجلس الرئاسي ورئاسة اركانه لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في رفع الكفاءة القتالية لمسلحيهم في مواجهة ما تم وصفه بـ”العدوان الذي يشن على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

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