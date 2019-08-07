ليبيا على موعد مع “موجة حر” من الجزائر

تشهد مناطق شمال غرب ليبيا ارتفاعاً تدريجياً ملحوظاً في درجات الحرارة، بداية من الأربعاء، نتيجة تأثرها بامتداد منخفض جوي حراري يتمركز جنوب الجزائر.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن درجات حرارة مناطق شمال غرب البلاد ستتراوح ما بين 36 و41 درجة مئوية، وستستمر في الارتفاع يوم الخميس.

وأشار المركز خلال نشرته اليومية، إلى أن درجات حرارة هذه المناطق ستبدأ في التراجع تدريجياً بداية من مساء يوم الجمعة.

ومن المُتوقع أن تتراوح درجات حرارة مناطق شمال شرق البلاد ما بين 28 إلى 32 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، فيما ترتفع على مناطق الدواخل حيث تُسجل 37 درجة مئوية.

وبيّن المركز الوطني أن الطقس سيكون مستقراً على غالبية مناطق الوسط والجنوب حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين 37 إلى 42 درجة مئوية، فيما ترتفع في غدامس إلى 45.

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