المتوسط:

تابع وزير التعليم لحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبد الجليل ” مع اللجنة التنفيذية العليا واللجان المركزية بالجامعات وعدد من مراقبي التعليم بالبلديات الترتيبات النهائية لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية، وذلك لانطلاقها في موعدها المحدد.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بمقر المركز الوطني للامتحانات بطرابلس إلى مناقشة الأمور الأمنية والتنظيمية داخل القاعات والمدرجات الجامعية، فضلاً عن مناقشة الاستعدادات الخدمية والإشرافية لاسيما فيما يتعلق بإصدار بطاقات التعريف للملاحظين والمشرفين، وكذلك وضع آلية لاستقبال الطلبة النازحين وكيفية تسجيلهم في حالات الطوارئ.

واستمع الوزير لملاحظات المجتمعين حول الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه سير الامتحانات لتداركها ووضع الحلول الناجعة لها مطالبين الوزير بضرورة صرف مكافآت اللجان القائمة على الامتحانات الثانوية العام الماضي.

The post وزير «تعليم الوفاق» يُتابع الترتيبات النهائية لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية