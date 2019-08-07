المحجوب: يوجد في طرابلس محطة كبيرة لجهاز المخابرات التركي لدعم حكومة الوفاق

ليبيا – كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب عن وجود ما وصفه بـ”محطة قوية” لجهاز المخابرات التركية في العاصمة طرابلس تهدف إلى دعم حكومة الوفاق، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار اتفاقية سرية للدفاع المشترك بين تركيا وحكومة السراج.

المحجوب أكد في تصريحات صحافية لـ”الشرق الأوسط” على وجود مستشارين وخبراء عسكريين أتراك يديرون الحرب لصالح ميليشيات وحكومة السراج إضافة إلى محطة كبيرة وفاعلة للمخابرات التركية، لافتاً إلى أن الوجود التركي هو في أساسه نوع من مخابرات تنظيم الإخوان المسلمين كما حدث في السودان.

وتابع قائلاً:”حتى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث عن ليبيا من وجهة نظر تنظيم الإخوان وليس الدولة التركية وذلك في محاولة يائسة لإنقاذ حكومة السراج، لا تعنينا تركيا الإخوانية بكل ما تملك من قوة فلدينا تاريخ طويل من الجهاد ضد الاستعمار وليتحملوا الخسائر البشرية والمادية إذا قرروا التمادي”.

ويرى أن إبرام حكومة السراج اتفاقية للدفاع المشترك مع تركيا يعنى ذهاب هذه الحكومة بعيداً في معاداة الجيش الوطني والشعب الذي يرفض التدخل التركي السافر في شؤونه، معتبراً أن مصلحة الشعب التركي ليست في معاداة الشعب الليبي ودعم الإرهابيين والمتطرفين في ليبيا.

المحجوب شدد على أن الجيش سينهي هذه المهزلة وسيطرة الميليشيات المسلحة على العاصمة طرابلس حيث سيتم حسم المعركة قريباً ولا تراجع في هذه المهمة مهما كانت التضحيات والصعاب والمدة، مبيناً أن التدخل التركي مرفوض ومستهجن من قبل جموع الليبيين.

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش إلى أن حكومة السراج ليست سوى واجهة لجماعة الاخوان الذين يعتبرون ليبيا آخر معقل لهم للعودة إلى مصر.

أما عن التدخل القطري في الشؤون الداخلية لليبيا علق قائلاً :” نحن نعلم أنه عندما طرد الإخوان وتمت ملاحقتهم أمنياً واستخباراتياً لجأوا إلى عدة دول ، أولها قطر وقد وضعوا أعينهم على قطر ونجحوا في تحويلها إلى أداة لهم كما الحال بالنسبة إلى تركيا الباحثة عن دور فاشل في الاتحاد الأوروبي ومن هذا الباب دخل الإخوان على أمل أن تكون هناك دولة تركية مؤثرة في العالم.

وكشف المحجوب النقاب عن أن تنظيم الإخوان حاول اغتيال المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش أكثر من مرة، موضحاً :” لقد حاولوا اغتياله عندما أدركوا أنه خطر عليهم تماماً كما فعلوا عندما اغتالوا اللواء عبد الفتاح يونس خلال أحداث عام 2011″.

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