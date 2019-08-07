ساسي يُحذر من استمرار الوضع الحرج للشبكة مع تكرار جرائم التعدّي على مكوناتها

قال المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، علي ساسي، إن الشركة لم تستطع المساواة في فترات طرح الأحمال بسبب رفض بعض المناطق الدخول إلى الجدول.

وحذر ساسي من استمرار الوضع الحرج للشبكة العامة للكهرباء مع تكرار جرائم التعدي على مكوناتها، والتي ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ مؤخراً، مُشيراً إلى أن الجهات الاعتبارية الرسمية هي المسؤولة عن حماية وتأمين مكونات الشبكة.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن هجوم المجموعات الإجرامية على محطات الـ 220 والمشغلين بها ورفض بعض المناطق الدخول في عملية طرح الأحمال أدى إلى عدم استطاعة الشركة المساواة في فترات قطع التيار الكهربائي.

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