ابسيط: تركيا تلقّت ضربتين موجعتين من الجيش

أكد آمر الكتيبة 192 مشاة التابعة للجيش الوطني النقيب محمد ابسيط، أن تركيا تلقّت ضربتين موجعتين في ليبيا.

وحول طبيعة هاتين الضربتين، أوضح ابسيط أن الخسارة الأولى لتركيا هي “فقدانها لأحد أهم مواقعها ‎وهو المرصد الأول والأقرب لها تقريباً داخل جبهة طرابلس”.

وعن الضربة الثانية، قال آمر الكتيبة 192 مشاة إن تركيا خسرت جزءاً كبيراً من أسلحتها المُهربة إلى ليبيا، بعد أن تم تدميرها على يد سلاح الجو، وكان آخرها طائرة الأسلحة التي استُهدفت بمطار مصراتة العسكري.

وأشار النقيب محمد ابسيط خلال حديثه لـ”العين الإخبارية” إلى أن الدروس التي لقنها الجيش الوطني لتركيا قد تردعها عن الاستمرار في تدخلها الفاشل في ليبيا، حسب وصفه.

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