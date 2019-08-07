كييف تؤكد تدمير سلاح الجو لطائرة شحن أوكرانية بمطار مصراتة

كييف-العنوان

أكّدت وزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية التقرير المتعلق بالضربة الجوية لسلاح الجو الليبي التي أصابت طائرة شحن IL-76 التابعة لشركة أوكرانية خاصة في مطار مصراتة.

وقالت الوزارة إنها تعمل على ضمان عودة الطاقم إلى أوكرانيا، وذلك وفقا لدائرة الطيران الحكومية في أوكرانيا.

وأضافت، أنه جرى قصف الطائرة خلال تفريغ حمولة بواسطة طائرة بدون طيار.

وادعت الوزارة أن الطائرة كانت تحمل مساعدات إنسانية لتلبية احتياجات منظمة الهلال الأحمر الليبي، مشيرة إلى جميع التصاريح المطلوبة كانت موجودة.

وقالت وزارة الخارجية “نتيجة الهجوم دمر ذيل الطائرة وأصيب عامل بجروح طفيفة ودمرت وثائق جواز سفر الملاح. تم نقل الطاقم بالكامل الى مكان آمن.”

وأكدت الوزارة أن الطائرة تابعة شركة الطيران الخاصة Sky aviatrans وقد تسلمت الشحنة من تركيا.

وتعمل تركيا على تزويد المليشيات المسلحة وحكومة الوفاق بالطائرات المسيرة، إضافة إلى الأسلحة والذخائر بهدف استخدامها ضد القوات المسلحة الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأعلنت غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، ليل الإثنين، إن طائرات سلاح الجوي الليبي استهدفت طائرة نقل كانت محملة بالذخائر والعتاد في مطار مصراتة العسكري وتم تدميرها بالكامل.

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