المتوسط:

اجتمع وزير الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، صباح اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الداخلية بطرابلس بالقائم بأعمال سفارة بريطانيا لدى ليبيا.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الأمني في طرابلس، وذكر الوزير بأن الوضع الأمني جيد وليس كما يتصور البعض بأن طرابلس بها حرب.

وأوضح الوزير، أن بريطانيا تتفهم وضع الحرب الدائرة على تخوم العاصمة طرابلس بعكس عدد من الدول الأخرى التي تحاول رسم صورة غير حقيقية عن الوضع الأمني داخل طرابلس خاصة وليبيا عامة.

وشدَّد الوزير، على عدم قبول مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين داخل طرابلس، وستتعامل وزارة الداخلية مع عديد الدول لمنع الهجرة عبر البحر والقبض على المهاجرين وإحالتهم للقضاء.

The post اجتماع وزير «داخلية الوفاق» مع القائم بأعمال سفارة بريطانيا لدى ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية