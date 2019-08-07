مصدر عسكري: طائرات الجيش الليبي تستهدف مقاتلة “إل-39” في الكلية الجوية بمصراتة

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، تدمير طائرة عسكرية في مطار الكلية الجوية بمدينة مصراتة.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان صحفي له، إن “نسور الجو يدمرون طائرة مقاتلة من نوع L39 على مدرج مطار مصراتة العسكري والتي كانت تقصف مدنيين في تخوم طرابلس”.

وأضاف البيان أن “القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تؤكد عدم استخدام المطار للعمليات العسكرية من قبل مليشيات المسلحة”.

وتابع البيان إن “أية طائرة ستخرج من مطار مصراتة سوف يتم استهدفها من قبل سلاح الجو”.

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