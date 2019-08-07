امغيب: السراج لا يجد حرج في سفك دماء الليبيين

اتهم عضو مجلس النواب سعيد امغيب، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بدفع أموال طائلة للعصابات التشادية في ليبيا.

وقال امغيب في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “بأمر من فايز السراج بعد دفع أموال طائلة تجاوزت الخمسين مليون دينار لمجرم الحرب التشادي حسن موسى التباوي، أهلنا أبناء مدينة مرزق الليبيون يذبحون الآن على أيدي عصابات مرتزقة المعارضة التشادية وداعش ومن ساندهم من الأجانب الطامعين بالحصول على الجنسية الليبية. هذه الإبادة الجماعية والجرائم التي ترتكب الآن في مرزق، فقط لأن أهلها دعموا ورحبوا بقدوم الجيش وساندوا تحرير مرزق والجنوب من العصابات الإرهابية المسلحة. هل من أجل أن يبقى المجرم السراج وحكومته وقادة المليشيات مسيطرين على العاصمة طرابلس لأطول فترة ممكنة تنتهك حرمات واعراض أخواتنا وأمهاتنا في مرزق؟؟ نعم فالسراج لا يجد أي حرج ولا يشعر بأي ذنب من ارتكاب الجرائم وسفك دماء الليبيين في مدينة مرزق وما سبقه من تنكيل بالجرحى في مستشفى غريان”، بحسب تعبيره.

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