الآغا: بنك يوباي روما رفض فتح إعتمادات لمركزي طرابلس لوجود شبهة إستيراد أسلحة

ليبيا – أكد رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا أن بنك يوباي روما رفض طلب المركزي الليبي رسميا بفتح الاعتمادات الواردة من ادارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي طرابلس.

الآغا أوضح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أن سبب رفض الإعتمادات لورود تقرير وحدة غسيل الأموال ببنك يوباي روما بشبهة استيراد أسلحة وعدم منطقية فتح الاعتمادات مابين وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ومحل لبيع المجوهرات بإسطنبول ووزارة الصحة بالوفاق وشركة سياحية.

رئيس لجنة السيولة قال:”جميع مصادر معلوماتي موثقة ومن داخل مصرف ليبيا المركزي طرابلس من أشخاص وطنيين غيورين على مصلحة الوطن تربطني بهم علاقة تقارب العشرين عاما”.

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