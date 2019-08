المتوسط:

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بأنه تمَّ انقطاع الكهرباء وتوقف تدفق المياه في المنطقة الجنوبية بسبب دخول مجموعة خارجة عن القانون إلى محطة تحويل النهر رقم “1”.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء، إلى أنه تمَّ فصل جميع الخطوط المغذية للشبكة الجنوبية والاستيلاء على كروت التوصيل.

