كرموس: الهدنة لا مكان لها في هذا التوقيت .. والكلمة الآن لثوارنا في الجبهات

ليبيا – طالب عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عادل كرموس المبعوث الأممي غسان سلامة بأن يكون وطني بإمتياز ويراعي مصلحة المواطن بدلاً من التحرك وفق وجهة نظر أحد الدول الكبرى في مجلس الأمن مما يجعل البيانات والشجب والتنديد الصادرة عنه لا فائدة منها حسب قوله.

كرموس أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن تصرفات سلامة ومايقوم به مما وصفها بـ” المخالفات والمغالطات” سببها ضعف الحكومة وأدواتها وعدم وجود بيانات ولقاءات صحفية تبين للمواطن داخل ليبيا ما يحدث في الحقيقة.

ولفت إلى أن الأطراف الليبية هي السبب في جعل سلامة الحاكم الفعلي لليبيا لأن جميع الأطراف “تلهث” نحوه والبعثة الأممية لغرض المكاسب على حد قوله.

أما بشأن مطار معيتيقة علق قائلاً :” أين وزير المواصلات من هذه المسألة ولماذا لا يخرج وزير المواصلات في كل قصف على هذا المطار ويثبت أن هذا المطار المتعرض للقصف هو المطار المدني وأن الجهة العسكرية لا يوجد بها أي قصف وبأن المقصود وقف حركة الطيران وليس أهداف عسكرية”.

وطالب وزير مواصلات الوفاق بعقد مؤتمر صحفي من مطار معيتيقة ليثبت أنه مطار مدني وفقاً للخرائط الموجودة لديه، مجدداً أن تخاذل الجهات المعنية نتج عنها نقل سلامة لمعلومات عكس حقيقة ما يجري مما سيؤثر بشكل مباشر على مسلحيهم في الجبهات.

وإستطرد حديثه :”من بداية الحرب في 4 ابريل ونحن نجد إنحياز تام لقوات مجرم الحرب حفتر الهدنة من الطرف الآخر سيقابل بالترحيب من قبل مندوب الأمم المتحدة وستكون حكومة الوفاق في موقف المدافع كما هو حالها في جميع الوقائع، مبادرة السراج رفضت من الطرف الآخر ولأمم المتحدة والمبعوث الأممي لم يعلق شيء والهدنة سيرفضها حفتر فلم تلقى ترحيب منهم بإعتبار أنه يوهم قواته بأنهم منتصرين وعلى أبواب طرابلس وشخصياً أرى أن الهدنة لا مجال لها في هذه المرحلة والكلمة الآن لثوارنا الذين يحققون الانتصارات في الجبهات”.

كرموس قال إن المجتمع الدولي لا تهمه دماء الليبيين بل ينتظر المنتصر في هذه الحرب فقط ليبارك هذا الانتصار حسب زعمه ، معتبراً أن كلمة الفصل هي لمن يحسم الحرب بحسب تعبيره.

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