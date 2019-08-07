الخارجية الأوكرانية: التقرير بشأن إصابة طائرة شحن أوكرانية في مصراتة صحيح

أخبار ليبيا24-خاص

أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية على صحة المعلومات بشأن قصف طائرة شحن أوكرانية ليل الإثنين في مطار مصراتة غرب ليبيا.

وأشارت إلى أنها تعمل على ضمان عودة أفراد الطاقم إلى أوكرانيا، استجابة لدائرة الطيران الحكومية الأوكرانية.

وأكدت الوزارة تلقيها معلومات عند الساعة 1:17 بتوقيت كييف حول تعرض الطائرة الأوكرانية لهجوم بطائرة بدون طيار.

وقالت: “إن الطائرة كانت لغرض نقل المساعدات إنسانية من تركيا لاحتياجات جمعية الهلال الأحمر الليبي. وإن جميع الأذونات متاحة”.

وتعمل تركيا على تزويد حكومة الوفاق المعترف بها دوليا بالأسلحة والذخائر والطائرات المسيرة، منذ أن أطلق الجيش الوطني عملية “طوفان الكرامة” لتحير العاصمة طرابلس.

وأضافت الخارجية الأوكرانية، أن “نتيجة للهجوم تم تدمير ذيل الطائرة وأصيب مشغل طاقم السفينة بجروح طفيفة ودمرت وثائق جواز سفر الملاح. تم نقل طاقم السفينة بالكامل إلى مكان آمن”.

وأعلنت غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسة التابعة للجيش الوطني، ليل الإثنين، إن طائرات سلاح الجوي الليبي استهدفت طائرة نقل كانت محملة بالذخائر والعتاد في مطار مصراتة العسكري وتم تدميرها بالكامل.

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