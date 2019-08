المتوسط:

شرعت بلدية سرت في تسليم مساعدات مالية للعائلات النازحة من مدينة طرابلس.

وقال عضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة الأزمة صالح علي عيادة إن المساعدات المالية قيمتها ألف دينار وفقا لقرار عميد بلدية سرت رقم 44 لسنة 2019.

وأشار إلى أن المساعدات المالية المتعلقة بالأسر النازحة من طرابلس والقاطنيين حاليا ببلدية سرت، تم تسليم لهم الصكوك المالية وذلك وفقا لقرار المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق رقم 597 لسنة 2019 بالخصوص.

The post توزيع مساعدات مالية على العائلات النازحة من طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية