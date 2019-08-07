المنفور يكشف حقيقة استهداف قاعدة مصراتة الجوية

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
عن مصدر الخبر
بوابة افريقيا الاخبارية
قد يعجبــــك أيضـــاً
نساء ” الأهالي ” في مرزق تتهم سلامة بالإنحياز لمسلحي ” التبو “وتجاهل قصف أحيائهن
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
لقاء رباعي بين السراج وآمراء المناطق العسكرية لبحث الأوضاع الميدانية
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
رغم تحذيرات الاتحاد الأوروبي.. رومانيا تصدر «أضاحي العيد» إلى ليبيا
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
برلماني: السراج دفع أكثر من 50 مليون دينار لحسن التباوي لذبح أهالي مرزق
تم النشر منذُ 18 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
أضف تعليقـك