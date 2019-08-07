شنيب: على الحكومة المؤقتة تحسين الوضع المزري للسجل المدني بمدينة درنة

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب عن درنة انتصار شنيب إن مدينة درنة عانت طوال السنوات الماضية من وجودها خارج الدولة وعند تحريرها من قبل القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر تأمل أهالي المدينة بعودة الحياة المدنية.

شنيب أشارت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “أكثر” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن نواب وأهالي درنة إستغربوا من إهمال الحكومة المؤقتة في حلحلة مشاكل المدينة بعد خروج التنظيمات الإرهابية منها خاصة انها أثرت بشكل كبير على الأوضاع النفسية و الاجتماعية داخلها.

وإعتبرت أن زيارة رئيس الحكومة المؤقتة إلى المدينة بعد مرورو عدة أشهر على تحريرها جاءت متأخرة فكان على الحكومة الوقوف على احتياجاتها وأهلها وحلحلة الكثير من المشاكل التي لا زالت تعاني منها المدينة.

وأكدت على وجود إهمال كبير وملاحظ في السجل المدني درنة فمقر السجل غير صالح لمزاولة العمل به على الرغم من أنه سجل يمس الأمن القومي الليبي لذلك يجب الحفاظ على ما المستندات والأوراق المهمة داخله، مبينةً أنه لا يوجد إمكانيات داخل المبنى للإهتامم به وحمايته.

عضو مجلس النواب ترى أن المقر يحتاج لتدخل عاجل من الحكومة لذلك عليها أن تؤدي دورها داخل السجل المدني درنة لأن وضعه مزري للغاية.

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