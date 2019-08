أزمة المياه على أجندة عميد «بلدي شحات» ووفد من أهالي بلدي المنصورة

المتوسط:

اجتمع حسين محمود بودرويشة عميد بلدية شحات بوفد من أهالي الفرع البلدي المنصورة برئاسة رئيس الفرع البلدي خطاب هارون، حيث تم مناقشة أزمة المياه التي يعاني منها الفرع البلدي المنصورة وعدم اكتمال المشروع الموقع من قبل الهيئة العامة للموارد المائية بالحكومة المؤقتة، ومن خلال هذا الاجتماع تم الاتفاق مع وفد أهالي المنصورة بحضور رئيس الفرع البلدي المنصورة وبحضور مفوض شركة البيوض للمقاولات العامة منير العجيلي، على أن يتم استكمال الأعمال المتبقية من العقد وهي:

– خط الباطن

– خطة الشفرة

– خط الشعبية

– خزان 300

وتلتزم البلدية في حالة عدم تعاقد هيئة الموارد المائية على إنشاء غرف تشغيل و طاردات ومضخات بالتعاقد فيها بالأجل وتُلزم الشركة المنفذة بالإيفاء.

