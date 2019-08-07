الشيباني يرد على تصريحات الكوني بخصوص اليهود

علق عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، على تصريحات الكاتب الليبي إبراهيم الكوني بشأن عودة وتعويض اليهود الذين تم طردهم من ليبيا.

وقال الشيباني في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “حق عودة الفلسطينيين إلى أرضهم فلسطين المحتلة لا تختلف عن حق عودة اليهود إلى ليبيا مع ضرورة احترام حق المواطنة وما يترتب عليها من حقوق وواجبات،، منها الإخلاص والتفاني في خدمة الوطن وفك الارتباط تماما مع دولة الكيان الصهيوني، وأعتقد أن تعاطف اليهود العرب مع الصهاينة هو أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت الليبيين إلى طرد اليهود في موجات غضب عارمة منذ العام 1948م و العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م ، وبعدها حرب الأيام الستة للعام 1967م… لا اعتقد ان اليهود العرب يفكرون يوما في فك ارتباطهم بالعدو الصهيوني والاخلاص لأي دولة عربية،، اذا المعادلة يا سيد الكوني نتيجتها صفر .. اليس ،،، من حق الفلسطينيين العودة إلى ديارهم وتعويضهم، وطردهم عار على الصهاينة والعالم .. لماذا لا نوجه خطابنا إلى العالم على هذه الأرضية ترسيخا لمبدأ قومية المعركة”.

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