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الوطنية للنفط تناقش مشاريع الاستكشاف لعامي 2019 و2020 مع شركة الخليج العربي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

قامت المؤسسة الوطنية للنفط بعقد الاجتماع الفني الدوري لشركة الخليج العربي للنفط خلال اليومين الماضيين حيث تم مناقشة برامج الاستكشاف.

حيث قام عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج والإمداد والمعلومات بالشركة فضل الله احتيته باستعراض نشاط إدارة الاستكشاف لعام 2019، وذلك بالقاعة الرئيسية بشركة الخليج. وضم الاجتماع مدراء الإدارات والمختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط.

ويهدف الاجتماع الفني السنوي الذي استمر على مدى يومين إلى تقييم البرامج الاستكشافية للشركة لعام 2019، بالإضافة إلى مناقشة البرامج المستهدفة لسنة 2020.

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قناة ليبيا الاقتصادية

قناة ليبيا الاقتصادية

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