تفاصيل اجتماع مدير إدارة المرور مع رئيس مجلس إدارة نقابة محرري العقود بطرابلس

عقد صـباح الـيوم الأربـعاء الـموافق 7 أغـسطس 2019م, اجتماعا تـقابليا تـرأسه مـدير الإدارة الـمكلف عـميد “صـبحي الـشوشان، وعـبدالله بـلال” رئـيس مـجلس إدارة نـقابة مـحرري الـعقود طـرابلس، وبـحضور رئـيس مـكتب الـشؤون الـقانونية ورئـيس مـكتب الـعلاقات والإعـلام بـالإدارة.

وتـم خـلال الاجتماع الـذي عـقد بـمقر إدارة شـؤون الـمرور والـتراخيص بـطرابلس مـناقشة عـقود بـيع الـمركبات الآلـية, وإيـجاد الـحلول الـمناسبة للـحد مـن وقـائع الـتـزوير الـتي تصدر عـن مـحرري الـعقود بـخصوص الـمركبات الآلـية.

