خارجية المؤقتة تدعو البعثات الدبلوماسية الليبية إلى التوقف عن التعامل مع حكومة الوفاق

ليبيا – طالب وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج في تعميم له كافة السفارات والبعثات والقنصليات الليبية بالخارج التوقف عن التعامل مع حكومة الوفاق غير الدستورية.

الحويج قال في تعميمه الذي تلقت المرصد نسخة منه :” إن وقوفكم مع حكومة الوفاق غير الدستورية ينتهك سيادة الوطن يوماً بعد يوم يقف مع ميلشيات وجماعات متطرفة ضد إرادة الشعب الليبي العظيم والذي يستحق منكم الوقوف معه فها هي ساعة الحقيقة قد أزفت ولم يعد للحياد مكان “.

الحويج دعا في تعميمه كافة السفارات والبعثات والقنصليات إلى دعم خيارات الشعب الليبي وإيصال الحقيقة إلى الدول محل إعتمادهم بأن ما تقوم به القوات المسلحة العربية هو مشروع وطني يهدف إلى توحيد البلاد وطرد ومحاربة الميليشيات الفاسدة التي أحرقت الحرث والنسل .

وطالب وزير خارجية المؤقتة السفارات والبعثات والقنصليات التواصل معها عبر البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة.

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