الأوضاع في ليبيا على أجندة «صالح» ورئيسة الاتحاد البرلماني الدولي

التقى رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، برئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون ” على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العاشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية بمدينة ” جوهانسبرج.

وبحث رئيس مجلس النواب مع غابرييلا، الأوضاع في ليبيا، حيث أوضح المستشار ” عقيلة صالح ” ما تمر به ليبيا خلال هذه الفترة، موضحاً عدم شرعية حكومة فايز السراج وعدم نيلها الثقة من مجلس النواب السلطة المنتخبة من الشعب والتأكيد على أن عمليات الجيش الوطني في طرابلس هيَّ لمحاربة الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون ولإنفاذ القانون وتحقيق الأمن وتحرير كافة مدن ليبيا من المتطرفين والمليشيات المسلحة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقاً للإعلان الدستوري عقب تحرير العاصمة طرابلس.

وأوضحت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون لرئيس مجلس النواب بأنهم يتابعون المشهد الليبي من خارج الدائرة لأنه تصل إليهم مراسلات عديدة عن الوضع في ليبيا ويتابعون أيضا إلى وسائل الإعلام عن الوضع في ليبيا ونريد أن نفهم المشهد بالطريقة الصحيحة.

وأكدت غابرييلا، لرئيس مجلس النواب بأنهم سوف يقومون في المؤتمر القادم لاتحاد البرلماني الدولي في صربيا بمناقشة الوضع في ليبيا، وأضافت لنا الشرف بأن نقوم بدعوتكم لحضور هذا المؤتمر ونحن لا نريد التدخل في الشأن الليبي والسياسة الليبية ولكن نريد التدخل للمساعدة بالنهوض بدولة ليبيا واسترجاع الأمن والأمان ولتكون دولة واحدة ببرلمان واحد ورئاسة وحكومة واحدة.

