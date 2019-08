أخبار ليبيا24 أكد مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم الأربعاء أن وحدات الجيش الليبي في جميع تمركزاتها المعلومة لدى غرفة عمليات المنطقة الغربية في حالة تأهب لأوامر التقدم. وأضاف الخرطوش أن القوات المسلحة نجحت في استهداف آليات تابعة لقوات الوفاق من خلال سرايا (م . د) في أكثر من موقع. وأوضح […]

The post الخرطوش: وحدات الجيش في جميع تمركزاتها في حالة تأهب لأوامر التقدم appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24