تفاصيل لقاء عقيلة صالح مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العاشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية بمدينة جوهانسبرج.

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس النواب، أنه تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع في ليبيا، لافتا إلى أن عقيلة أكد عدم شرعية حكومة فايز السراج وعدم نيلها الثقة من مجلس النواب السلطة المنتخبة من الشعب والتأكيد على أن عمليات الجيش في طرابلس هي لمحاربة الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون ولإنفاذ القانون وتحقيق الأمن وتحرير كافة مدن ليبيا من المتطرفين والمليشيات المسلحة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقاً للإعلان الدستوري عقب تحرير العاصمة طرابلس.

من جانبها قالت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، “إنهم يتابعون المشهد الليبي من خارج الدائرة لأنه تصل إليهم مراسلات عديدة عن الوضع في ليبيا ويتابعون أيضا إلى وسائل الإعلام عن الوضع في ليبيا ونريد أن نفهم المشهد بالطريقة الصحيحة”، مؤكدة بأنهم سوف يقومون في المؤتمر القادم لاتحاد البرلماني الدولي في صربيا بمناقشة الوضع في ليبيا.

ووجهت بارون، الدعوة إلى عقيلة صالح لحضور المؤتمر، قائلة ” نحن لا نريد التدخل في الشأن الليبي والسياسة الليبية ولكن نريد التدخل للمساعدة بالنهوض بدولة ليبيا واسترجاع الأمن والأمان ولتكون دولة واحدة ببرلمان واحد ورئاسة وحكومة واحدة”.

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