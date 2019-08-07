اللواء 73 مشاة: القوات المسلحة بإنتظار أوامر التقدم وسلاح الجو يلحق خسائر فادحة بصفوف الوفاق

أكد اللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني أن كافة وحدات الجيش الليبي في جميع تمركزتها المعلومة لدى غرفة عمليات المنطقة الغربية في حالة تأهب لأوامر التقدم.

وقال اللواء 73 مشاة في بيان صادر عنه، أن القوات نجحت في استهداف آليات قوات الوفاق من خلال سرايا م.د في أكثر من موقع.

وأشار البيان إلى أن سلاح الجو الليبي مستمر بالمراقبة لتحركات قوات الوفاق، مضيفاً أنه يقوم بالاستهداف المباشر لكل الإمدادات ويلحق الخسائر الكبيرة في صفوف مسلحي الوفاق بشكل مستمر.

وشدد البيان على أن القوات المسلحة تنتظر الأوامر للتحرك، وأن فرحة النصر قريبة.

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