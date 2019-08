«عبد الجليل» يبحث مع السفير الإيطالي تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين

المتوسط:

التقى وزير التعليم لحكومة الوفاق الوطني الدكتور، عثمان عبدالجليل، اليوم بمكتبه بديوان الوزارة السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيني قريمالي، وذلك لتفعيل الاتفاقيات المبرمة وبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

وتناول اللقاء الذي حضره مستشار مكتب التعاون الدولي بالوزارة الدكتور أحمد الشنطة التعرف على الفرص الدراسية الممنوحة من الحكومة الإيطالية.

وناقش الحاضرون فعاليات “أسبوع اللغة الإيطالية” الذي ستنظمه السفارة بالتعاون مع وزارة التعليم خلال الفترة من ( 21 إلى غاية 27 ) من شهر أكتوبر المقبل بجامعة طرابلس، وكذلك النظر في تفعيل البرامج التبادلية بين الجانبين وإنشاء مدارس ومعاهد متوسطة إيطالية في ليبيا.

واتفق الحاضرون على ضرورة إرسال أسماء الطلبة الاحتياط فيما يتعلق ببرامج المنح الدراسية المقدمة من الحكومة الإيطالية.

