عقيلة يُجدد مطالبته برفح حظر التسليح عن الجيش

قال رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح خلال كلمته أمام رؤساء البرلمانات الإفريقية إنه يجب على الاتحاد الأفريقي والبرلمانات الإفريقية دعم إرادة الليبيين، مؤكدا أن مجلس النواب الليبي هو الممثل الشرعي الوحيد المنتخب من الشعب الليبي وأن أي حكومة يجب أن تستمد شرعيتها من إرادة الشعب من خلال مجلس النواب.

وطالب عقيلة في الوقت ذاته بدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية تنال الثقة من مجلس النواب باختصاصات محددة ولفترة محدودة للوصول إلى مرحلة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، مؤكدا عدم شرعية حكومة الوفاق.

وفي معرض حديثه، أكد رئيس البرلمان شرعية عمليات الجيش الوطني ضد الإرهاب والتطرف والخارجين عن القانون، مطالبا برفع حظر التسليح عن الجيش وإيقاف التدخلات الخارجية في شؤون ليبيا.

كما تطرق صالح خلال حديثه إلى أزمة الهجرة غير القانونية وأثرها على ليبيا في محاولة لوضع النقاط على الحروف لإنهاء هذه الظاهرة، مؤكدا حرص ليبيا ومجلس النواب على الجانب الإنساني لها، كما أكد احترام ليبيا لكل المعاهدات الدولية ذات العلاقة بظاهرة الهجرة غير القانونية ودعمها لأي جهد دولي يقضي بإنهائها.

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