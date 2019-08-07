قوات الجيش تتمركز في مواقعها في انتظار أوامر التقدم

العنوان_طرابلس

أكد مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 اليوم الأربعاء أن وحدات الجيش الليبي في جميع تمركزاتها المعلومة لدى غرفة عمليات المنطقة الغربية في حالة تأهب لأوامر التقدم.

وأضاف المركز أن القوات المسلحة نجحت في استهداف آليات تابعة لقوات الوفاق من خلال سرايا في أكثر من موقع.

وأوضح المركز الإعلامي أن سلاح الجو الليبي يستمر في مراقبة تحركات العدو والاستهداف المباشر لكل الإمدادات ويلحق الخسائر الكبيرة في صفوف قوات الوفاق بشكل مستمر.

وكان مصدر عسكري أكد أن سلاح الجو استهدف طائرة مقاتلة تابعة لحكومة الوفاق بعد هبوطها في مطار مصراتة اليوم الأربعاء.

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