أعلنت بلدية سرت، الأربعاء، تسليم فرع الجوازات الأجهزة والمعدات اللازمة للبدء بالعمل بشكل فعلي.

وكانت بلدية سرت وعدت بتقديم الدعم اللازم لفرع جوازات سرت.

