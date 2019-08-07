طفل مغطى بدماء والدته يشهد على جريمة بشعة في مرزق

شهدت مرزق جريمة بشعة ضاعفت أوجاع المدينة، بعد أن عثر سكانها على جثتين لمواطن وزوجته مرمية وسط طريق عامة، كان الزوجان يحاولان عبورها هربا من جحيم القذائف رفقة ابنهم الذي ظهر في صورة مؤلمة شكلت صدمة لليبيين بمختلف شرائحهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

صور موقع الجريمة التي انتشرت بين رواد مواقع التواصل بينت تعرض الأب والأم اللذان كانا يجلسان في مقدمة السيارة إلى عيارات نارية قريبة في الجهة العلوية من الجسد.

لكن الصورة الأكثر إيلاما، كانت للطفل الصغير الذي غطته دماء والدته بعد أن سالت على كامل جسده، فيما كتب بعض رواد مواقع التواصل أن الطفل كان في حضن والدته لحظة وقوع الجريمة البشعة.

مرزق التي تمر بأيام عصيبة بسبب استهدافها من قبل عصابات إجرامية يزعم أنها تتبع المعارضة التشادية، تزداد أوجاعها ويرتفع صوت أهاليها المنادي بتدخل فوري وعاجل لإغلاق فوهات المدافع ووقف الأحداث الدامية التي تشهدها المدينة.

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