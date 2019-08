برلماني: السراج دفع أكثر من 50 مليون دينار لحسن التباوي لذبح أهالي مرزق

المتوسط:

اتهم عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، بدفع أموال طائلة تجاوزت الخمسين مليون دينار لمن وصفه بمجرم الحرب التشادي حسن موسى التباوي، من أجل ذبح أهالي مدينة مرزق.

وقال امغيب، في تدوينة له نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الأربعاء، إن “أهالي مرزق يتم ذبحهم بإيعاز من موسى التباوي، على أيدي عصابات المرتزقة المعارضة التشادية وتنظيم داعش الإرهابي ومن ساندهم من الأجانب الطامعين بالحصول على الجنسية الليبية”، معتبرا أن السبب وراء هذه الإبادة الجماعية والجرائم التي ترتكب الآن في مرزق، ترحيب ودعم أهل مرزق بقدوم “الجيش”، ومساندتهم لتحرير مرزق والجنوب من العصابات الإرهابية المسلحة.

وتساءل امغيب، “هل من أجل أن يبقى المجرم السراج وحكومته وقادة المليشيات مسيطرين على العاصمة طرابلس لأطول فترة ممكنة تنتهك حرمات وأعراض أخواتنا وأمهاتنا في مرزق”؟

وأجاب في ختام تدوينته قائلا:” نعم فالسراج لا يجد أي حرج ولا يشعر بأي ذنب من ارتكاب الجرائم وسفك دماء الليبيين في مدينة مرزق وما سبقه من تنكيل بالجرحى في مستشفى غريان”.

وقتل 42 شخصا وجرح أكثر من 60 مدنيا في مرزق، مساء الأحد الماضي، جراء ضربات جوية استهدفت مقرا حكوميا بوسط المدينة، حسب تصريحات مسؤول في حكومة الوفاق لوكالة الأنباء الفرنسية.

