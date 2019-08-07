لقاء رباعي بين السراج وآمراء المناطق العسكرية لبحث الأوضاع الميدانية

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، مع كل من آمر المنطقة العسكرية الغربية اسامة الجويلي، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس عبد الباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى محمد الحداد.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أنه تم خلال اللقاء الاطلاع على تقارير عن الأوضاع الميدانية في كافة محاور القتال وعمليات التنسيق بينها، كما تم بحث احتياجات المناطق العسكرية لتنفيذ المرحلة التالية من عملية “بركان الغضب “، إضافة للاطمئنان على إجراءات تأمين سلامة المدنيين والمنشآت الخاصة والعامة.

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