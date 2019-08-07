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لقاء رباعي بين السراج وآمراء المناطق العسكرية لبحث الأوضاع الميدانية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، مع كل من آمر المنطقة العسكرية الغربية اسامة الجويلي، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس عبد الباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى محمد الحداد.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أنه تم خلال اللقاء الاطلاع على تقارير عن الأوضاع الميدانية في كافة محاور القتال وعمليات التنسيق بينها، كما تم بحث احتياجات المناطق العسكرية لتنفيذ المرحلة التالية من عملية “بركان الغضب “، إضافة للاطمئنان على إجراءات تأمين سلامة المدنيين والمنشآت الخاصة والعامة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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