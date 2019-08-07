نساء ” الأهالي ” في مرزق تتهم سلامة بالإنحياز لمسلحي ” التبو “وتجاهل قصف أحيائهن

العنوان_مرزق

خرجت ظهر اليوم الأربعاء في مدينة مرزق وقفه نسائية في حي ( بند لواح ) الذي تقطنه قبائل ليبية عربية أو مايعرف بقبائل الأهالي منددة بما يحدث في المدينة من تهجير وإنتقام وحرق للمنازل على يد جماعات ” تباوية ليبية وتشادية ” مسلحة تتمركز في المدينة .

وطالبت الوقفة النسائية بالتدخل العاجل لحمايتهن وحماية الحي من القصف العشوائي الذي يستهدف الحي من قبل تلك المجموعات خاصة وأن عشرات الأسر من ” قبائل الأهالي ” قد نزحت لهذا الحي من حي الديسة وحي الحرية بعد إقتحامه من قبل المسلحين .

وإتهمت الوقفة كل من المبعوث الأممي غسان سلامة وبعثته وكذلك السفارة البريطانية بتشجيع تلك الجماعات المسلحة على ما تقترفه من جرائم منذ الشهر الماضي ورددت شعارات مفادها بأن كل من البعثة وبريطانيا غضت الطرف عنها وإكتفت بادانة القصف الجوي الذي طال الطرف الآخر مطلع الأسبوع ، مؤكدين بأن تلك الجماعات إستغلت هذه البيانات لتصعيد هجماتها وفسرتها كدعم دولي لهم رغم مقتل 19 مدنياً على الأقل من قبائل الأهالي برصاص هذه المجموعات قبل حدوث القصف وهو الأمر الذي لم يعره سلامة أي إهتمام وذلك على حد تعبيرهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية