خارجية المؤقتة تطالب الدبلوماسيين الليبيين بالخارج وقف التعامل مع الوفاق

طالب وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، كافة السفارات والبعثات والقنصليات الليبية بالخارج بالتوقف عن التعامل مع حكومة الوفاق.

وقال الحويج في بيان أصدره، ووجه إلى كافة السفارات والبعثات والقنصليات الليبية بالخارج، “إن وقوفكم مع حكومة الوفاق غير الدستورية هو وقوفكم مع جسم ينتهك سيادة الوطن يوماً بعد يوم، يقف مع ميلشيات وجماعات متطرفة ضد إرادة الشعب الليبي العظيم والذي يستحق منكم الوقوف معه فها هي ساعة الحقيقة قد أزفت ولم يعد للحياد مكان”، داعيا إياهم إلى دعم خيارات الشعب الليبي وإيصال الحقيقة إلى الدول محل اعتمادهم بأن ما تقوم به القوات المسلحة العربية هو مشروع وطني يهدف إلى توحيد البلاد وطرد ومحاربة الميليشيات الفاسدة التي أحرقت الحرث والنسل.

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